Viola Park, nuovi ritardi: slittano ancora le autorizzazioni

Radio Bruno dà oggi aggiornamenti sul Viola Park. Si è tenuta, infatti, questa mattina a Bagno a Ripoli la riunione tra il Comune di Bagno a Ripoli, i tecnici della Fiorentina e la Commissione di pubblico spettacolo per la valutazione degli ultimi elaborati legati al centro sportivo che sono ancora in attesa delle autorizzazioni. Nel corso dell'incontro è emersa l’incompletezza di alcuni dati e parte della documentazione da parte dei tecnici. Ergo, è necessario ancora attendere. Le parti torneranno ad aggiornarsi il prossimo 14 settembre con una nuova riunione in cui verranno valutati nuovamente i documenti portati della Fiorentina e poi intorno al 25 settembre ci sarà una nuova valutazione per vedere se sarà tutto ok per l’agibilità dei 2 mini stadi che dovrebbe arrivare intorno al 5-6 ottobre. La Fiorentina dovrà anche provvedere ad ulteriori richieste fatte nella riunione odierna per adeguare alcuni parametri relativi alla sicurezza del Viola Park.