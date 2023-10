Il Vichingo e quei paragoni con Lautaro. Beltran si sblocca e Firenze sogna

Lucas Beltran si è finalmente sbloccato in maglia Fiorentina, ed oggi Il Corriere dello Sport riporta un approfondimento sull'attaccante argentino, paragonato anche a Lautaro Martinez negli ultimi tempi dall'ex viola Daniel Bertoni. Vincenzo Italiano, rivede in lui molto del calciatore che è stato Francesco Baiano, proprio quel “Ciccio” che è stato il partner perfetto di Batistuta a Firenze. Negli ultimi tempi un po' di pressione dovuta alla mancanza di reti, forse, era percepita dall'attaccante, il quale però è riuscito a sbloccarsi dopo due mesi. Il “Vichingo” (soprannome che si porta dietro dall'Argentina per i capelli rossicci), come scrive il quotidiano, ha visto la luce là in fondo alla rete della porta sotto la Curva Ferrovia, lì dove è andato a infilarsi il destro con cui ha battuto il portiere del Cukaricki per la prima volta. Ci sono volute 12 partite e un pezzettino della 13esima, ma alla fine c’è riuscito: se la doppietta al Cukaricki basterà per far girare dalla sua parte le scelte di Italiano nel confronto con Nzola ancora non si sa, ma di sicuro Lucas il Vichingo non vuole fermarsi.