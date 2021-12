Il Venezia rivuole Maleh, la Fiorentina interessata ad Aramu

Venezia e Fiorentina studiano affari da condurre nel mercato di gennaio: da una parte l'ex lagunare Maleh, dall'altra il sorprendente Aramu

Contatti di mercato nelle ultime 48 ore, fra il club viola e il Venezia. Questa la novità raccontata da La Nazione. Tutto sarebbe da ricondurre al sondaggio che il club veneto ha fatto nei confronti di un suo ex, Youssef Maleh. Proprio il centrocampista acquistato il gennaio scorso dalla Fiorentina, è uno dei giocatori che l’allenatore del Venezia, Zanetti, vorrebbe riavere a disposizione per completare la rosa in vista della seconda parte della stagione.