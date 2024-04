Il treno per l’Europa passa per Torino: Fiorentina, vietato fallire

Juventus-Fiorentina non sarà decisiva. Certo, il tempo stringe le giornate a disposizione diminuiscono e quella di stasera non sarà forse l’ultima occasione per (ri)saltare sul treno ma è qualcosa che ci somiglia molto da vicino. Anche perché dopo una salita dura e lunghissima, piena di scontri diretti o comunque di confronti contro tutte le migliori, quello di oggi sarà una specie di ultimo strappo prima che la strada inizi (teoricamente) a scendere. Serve un altro sforzo insomma, contro una formazione che in campionato vive una crisi profonda (una sola vittoria, in pieno recupero contro il Frosinone, nelle ultime nove giornate) ma che martedì in Coppa Italia è tornata improvvisamente a convincere. Merito soprattutto di Vlahovic e Chiesa, due vecchi amici che all’Allianz saranno i pericoli pubblici numero uno e che quasi certamente anche stasera saranno in campo dal primo minuto. Per limitarli, e così torniamo al punto di partenza, servirà la stessa Fiorentina vista l’altra sera contro l’Atalanta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.