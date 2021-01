Il Toro vuol fare la spesa a Firenze: ha il sì di Kouame e punta altri due viola

Christian Kouame ha detto sì al Torino: così Tuttosport apre le proprie pagine sulla formazione granata, scatenata sul mercato. Il club di Urbano Cairo, così come la Fiorentina, vuole uscire quanto prima dai bassifondi della classifica e cercherà di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. Ed il d.s. Vagnati guarda a Firenze. Non solo pensando all’attaccante ex-Genoa, per il quale ci sarebbe già una base di accordo con i gigliati (prestito con riscatto obbligato a 16 milioni, ma la Fiorentina per il momento ha preso tempo) ma anche ad Alfred Duncan e Igor. Se per il centrocampista non c’è la chiusura da Pradè, molto probabilmente sarà dura per il Torino strappargli il difensore brasiliano, diventato ormai un titolare per Prandelli. Il quotidiano torinese parla anche di un interesse di Verona, Marsiglia, Crystal Palace e Lokomotiv Mosca per Kouame e di Genoa e Samp per Duncan.