Gli obiettivi del mercato viola: stretta per Maleh, due opzioni per l’attacco

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina in questo mercato di gennaio 2021 lavorerà su due linee parallele: da una parte disfarsi di quegli elementi ritenuti superflui all’attuale progetto tecnico, dall’altra abbracciare giocatori che possano servire nell’immediato alla causa viola. Il primo nome fatto in tal senso è quello di Roberto Inglese (la scheda) individuato come perfetto per fare da alternativa a Dusan Vlahovic mentre viene chiusa definitivamente la pista che porta a Simone Zaza. Con l’inizio della prossima settimana, invece, si proverà a stringere per Youssef Maleh (la scheda), fuori rosa nel Venezia dopo aver deciso di non rinnovare col club lagunare. Sul fronte uscite, occhio a Patrick Cutrone, su cui stanno per piombare pesantemente Sampdoria e quel Parma titolare del cartellino di Inglese. Sempre al club blucerchiato interessa pure Alfred Duncan.

