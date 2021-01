Kouamé, spunta anche il Verona. E Cutrone è il piano B di Pippo Inzaghi

Non solo Torino (LEGGI QUI), anche l’Hellas Verona si iscrive alla corsa per Christian Koaumé. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, l’ivoriano è in uscita dalla Fiorentina e piace anche al Crystal Palace (da tempo) e al Marsiglia. Per quanto riguarda Patrick Cutrone (LEGGI QUI) – scrive il quotidiano – rispunta la pista Benevento. L’attaccante ex Milan è la seconda scelta dei sanniti dopo Pinamonti, ma non è da escludere un trasferimento in Campania in questa sessione di mercato.

Tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina