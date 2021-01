Fermento intorno a Cutrone: a lui pensa anche il Parma ed un club estero. Kouame…

Durante la trasmissione di calciomercato su Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sui due attaccanti viola al centro di vari interessi da parte di diverse società. Il primo è Patrick Cutrone, intorno al quale c’è un vero e proprio fermento. Oggi a fare un sondaggio è stato il Parma, che però è in attesa di capire il futuro di Fabio Liverani, così come un club estero come l’Olimpique Marsiglia. Per Christian Kouame invece il Torino è pronto ad offrire la cifra di 16 milioni, ma la Fiorentina, sempre secondo il giornalista, ha preso tempo e ha chiesto di riaggiornarsi tra una settimana. Occhio anche al Verona per quanto riguarda l’ex Genoa: Ivan Juric preme molto per riavere con lui l’ivoriano.