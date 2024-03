Il Torino è un tabù. E la Fiorentina deve sconfiggere il mal di trasferta

"Fame, ferocia, determinazione, cattiveria, attenzione e, soprattutto, coraggio. E così veniamo ad uno degli aspetti per i quali i viola sono chiamati ad un salto di qualità: il rendimento in trasferta. Fino ad oggi infatti, in 13 partite lontano dal Franchi, la Fiorentina ha raccolto soltanto 15 punti, con 6 sconfitte (sulle 9 totali), 3 pareggi e 4 vittorie di cui l’ultima, contro il Monza, il 22 dicembre scorso. Da allora la squadra di Italiano ha giocato altre quattro gare fuori casa mettendo insieme tre sconfitte (contro Sassuolo, Lecce e Bologna) ed un pareggio con l’Empoli. Non solo. In questi quattro match infatti, Nico e soci hanno incassato la bellezza di 7 gol, segnandone 3. Difficile, di questo passo, pensare di lottare per un posto in Europa (la classifica è cortissima, specie dopo la vittoria del Napoli a Reggio Emilia). Serve un cambio di passo, anche se da questo punto di vista il calendario non aiuta visto che, dopo il Torino, la Fiorentina nelle prossime trasferte di campionato andrà a far visita all’Atalanta (il 17 marzo) e alla Juventus, il 7 aprile. Viaggi a dir poco complessi anche se, in passato, i viola hanno dimostrato di saper vincere anche in casa delle grandi. È successo col Napoli, per esempio, mentre nella passata stagione ci furono imprese come quella di San Siro con l’Inter o quella col Braga in Portogallo.