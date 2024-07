Il tesoretto dagli esuberi? Ikonè, Nzola e lo scontento Amrabat da cedere

Ieri il primo allenamento della stagione per la Fiorentina. All'appello tra i giocatori convocati - si legge su Tuttosport - mancava Abdelhamid Sabiri. Mentre Ikoné, Nzola e Pierozzi si sono allenati a parte. In uscita potrebbero rappresentare il tesoretto che servirà a portare giocatori importanti, insieme all'altro pezzo pregiato Amrabat che, ancora in vacanza, aspetta un segnale concreto da Manchester. I primi 3 milioni arriveranno dal Palermo per il terzino destro Pierozzi. Ieri l'agente di Nzola era a Firenze per chiarire la situazione con il club, per lui resta l'interesse del Cagliari. Per Ikoné, non convinto dalle offerte arabe, si è fatto avanti l'Ajax mentre Sabiri, rientrato dal prestito all'Al-Fayha, potrebbe andare negli Emirati Arabi.