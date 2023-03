Il sogno Europa passa anche dal campionato. Allo Zini un pomeriggio di risposte

Sarà un pomeriggio denso di risposte, quello dello Zini, una prova generale in vista del 5 aprile quando ci sarà la semifinale di Coppa Italia. Quello sarà il vero obiettivo viola, ma la Fiorentina è reduce da 5 vittorie e un pareggio e vuole rientrare in lotta per l'Europa. Così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi presenta il match delle 15, che arriva dopo i successi con Milan e Sivasspor che hanno portato via caterve di energie fisiche e mentali alla Fiorentina. E allora Italiano si appresta a cambiare parecchio.