Il sociologo: “Politica in Fiesole? Apoliticità della curva è concetto falso”

"L’apoliticità della curva è un concetto non vero. (...). La loro protesta in questo frangente va a impattare sugli equilibri di un sistema politico locale che vedono un sindaco, Nardella appunto, al momento sotto pressione perché sulla vicenda stadio si è giocato molto. Ci sono due settori che si sono accavallati. Perché hanno contestato il sindaco? Perché rivendicavano un diritto. Perché lo hanno fatto proprio ora? Questo dovremmo chiederlo a loro. Di certo hanno scelto di ’incolpare’ solo Nardella di questa situazione di stallo. o non sono mai stato benevolo con Nardella ma in questa vicenda ha fatto delle mosse, certo alcune sbagliate, per risolvere un problema. E in questo non ho visto grande cooperazione da parte della società. Forse i tifosi, per il loro stesso interesse, dovrebbero tifare per il dialogo che è l’unica via per trovare una soluzione".