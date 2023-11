Il silenzio della Fiorentina che fa parecchio rumore. E la polemica non si placa

Silenzio dalla Fiorentina, eccezion fatta che per un tweet in cui Commissoe il club «si stringono commossi» intorno alle vittime e a chi sta combattendo contro i danni del maltempo», messaggio per altro arrivato dopo che il club era stato criticato dai suoi stessi tifosi («Vergogna», «Giocare è un insulto», «Non ha senso», si leggeva sotto i post viola) per non essersi esposto sulla questione rinvio. I viola, a fine partita, hanno comunque spiegato che il silenzio era un «segno di rispetto per gli abitanti della Toscana». Finita qui? Macché. Renzi ha annunciato un’interrogazione parlamentare. Lo strascico di polemiche tra calcio e fango, non s’ha da fermare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.