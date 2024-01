Il settore ospiti non basta al tifo viola. Sarà un gennaio di fuoco

Il settore ospiti sarà esaurito, ma non solo. Il popolo viola si riverserà in tutto il Mapei, la Fiorentina avrà un'arma in più

Sarà un'invasione di massa quella che si terrà stasera a Sassuolo. In 6mila andranno a sostenere la Fiorentina a Reggio Emilia. Una trasferta storicamente comoda, ma che oggi vedrà un Mapei a tinte viola. L'entusiasmo è palpabile, e come evidenzia Repubblica il mese di gennaio sarò decisivo nella stagione della squadra di Italiano. La prossima settimana l'appuntamento ai quarti di Coppa Italia, poi la Supercoppa. Dove per la terza volta in pochi mesi la Fiorentina si gioca un trofeo, e infine c'è anche il mercato. Il quarto posto va preservato, ma la classifica è corte. E Roma, Lazio e Napoli non vogliono certo restare a guardare