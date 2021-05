Il saluto di Iachini. Resta l’impresa salvezza e un rapporto ottimo con tutti

Il tecnico lascerà, un epilogo scontato. Ma resteranno la sua dedizione e un buon rapporto con tutti, a partire da Commisso

Dopo le parole in conferenza stampa, le strade di Beppe Iachini e della Fiorentina si separeranno. Ma - scrive La Nazione - non sarà un addio, bensì un arrivederci. Il tecnico è visceralmente innamorato di Firenze e dei colori viola, e per lui questa città sarà sempre un posto speciale. Ha dato tutto, in campo e fuori, e ha confermato anche da allenatore quella grinta che metteva in campo da calciatore.