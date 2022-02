Il saggio Odriozola: il presente è l’unica certezza

Il terzino spagnolo è in una situazione di limbo tra certezze e dubbi, presente e futuro. L'unica certezza, per adesso, si chiama Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, Odriozola è una delle certezze della Fiorentina e con le sue capacità ha letteralmente incantato il popolo viola. La sua crescita non può, però, non aver impressionato anche i proprietari del cartellino dello spagnolo. Ecco quindi che il suo ritorno a Madrid è cosa certa, vedremo se sarà definitivo o momentaneo. Sicuramente Ancelotti stravede per il giocatore, infatti, come sottolineato da quest'ultimo, è stato proprio il tecnico dei Blancos a consigliarli Firenze come meta della sua crescita. L'unica certezza adesso è il presente, da sfruttare al meglio per il suo bene e quello della Fiorentina.