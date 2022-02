Dalla Spagna: nulla di deciso sul futuro di Odriozola. La situazione

Niente è scontato

Futuro certo al Real Madrid per Alvaro Odriozola? Secondo Marca, assolutamente no. Il Real non sta meditando nessun acquisto per quel che riguarda il ruolo di terzino destro in estate. Questo perché i blancos intendono dare continuità a calciatori come Carvajal, Lucas Vazquez e, appunto, lo stesso Odriozola, che ha un contratto con le merengues fino al 2024. Tuttavia, si legge, il club non ha ancora parlato col terzino basco e nessuna decisione è stata ancora presa in maniera definitiva. Tutto, dunque, rimandato a fine stagione con la Fiorentina che, nel frattempo, spera.