Il ritorno di Lirola: Gattuso lo valuta. Milenkovic ed i nomi per fare cassa

Il Marsiglia ci crede ancora, ma Gattuso vuole provarlo: il futuro di Lirola è tutt'altro che scontato. Tanti i nomi in uscita

Il Corriere Fiorentino si concentra sui primi movimenti di mercato della Fiorentina. Il diritto di riscatto a favore del Marsiglia per Lirola è scaduto nelle ultime ore: i francesi sperano ancora di trattenerlo assecondando la sua volontà di restare ma la Fiorentina non ha intenzione di concedere sconti. Un primo parere su di lui da parte di Gattuso sarebbe già arrivato: il nuovo tecnico vuole valutarlo con attenzione, magari nel ritiro di Moena, ed è per questo che dopo una giornata di contatti e valutazioni i dirigenti viola si sono detti pronti a riportare il terzino a Firenze. Potrebbe pensarci Gattuso a convincerlo (di nuovo) a sposare il progetto viola, magari facendo leva sull'inserimento a destra della difesa a 4 che l'allenatore immagina per la sua squadra.

Un discorso che potrebbe riguardare lo stesso Milenkovic visto che anche con il serbo Gattuso si è ripromesso di confrontarsi per capirne le reali intenzioni. In assenza del rinnovo di contratto il suo addio pareva scontato, ma adesso che qualsiasi scenario è passibile di cambiamento: sarà la parola di Gattuso a pesare più di altre. Così se pure il Cagliari ha già fatto intendere di non essere in condizioni di riscattare Sottil (Duncan invece è già rientrato in città per la fine del prestito secco) è su altre operazioni che Pradè conta di far cassa. Sarà necessario monetizzare il più possibile le cessioni, come potrebbe avvenire con Pezzella o Kouamé (il primo ha mercato in Spagna, il secondo in Premier League, anche se in Italia si sarebbe mosso il Napoli) o anche con Biraghi, che non è certo della conferma.