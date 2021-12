Il ritorno del Granducato: la Toscana protagonista in Serie A e B

L'analisi sul momento d'oro del calcio toscano che finalmente ritorna protagonista: Empoli e Fiorentina in Serie A, il Pisa al vertice in B

«Si scrive calcio italiano, si legge Granducato di Toscana» - scrive il Corriere Fiorentino. Da anni, tra serie A e serie B, non si vedevano le toscane così in alto. Colpa della Fiorentina, tornata nella zona nobile della classifica. Ma non solo: quello che sta facendo l’Empoli ha dell’incredibile. La formazione di Andreazzoli è settima, con la bellezza di 26 punti. Nel mirino c'è il record assoluto di punti che risale al 2006-07, quando l’Empoli di Gigi Cagni chiuse addirittura settimo, con 54 punti. Qualificandosi per la Coppa Uefa insieme alla Fiorentina di Prandelli. L’unico caso in cui due squadre toscane si sono qualificate contemporaneamente per le coppe europee.