Restyling “Franchi”: intesa ACF-Empoli per utilizzare il Castellani

I lavori in programma per l'impianto di Nervi aprono l'interrogativo su dove giocherà la Fiorentina col Franchi inagibile

È di ieri la notizia dello stanziamento ufficiale dei 95 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla possibilità per la Fiorentina di dover disputare alcune partite lontano da casa, durante la fase più intensa dei lavori. La rosea racconta che ci sarebbe già un accordo di massima con il presidente Corsi per utilizzare il "Castellani" di Empoli. Il quotidiano aggiunge che in futuro anche gli azzurri potrebbero disputare alcune gare al Franchi, se andrà avanti il progetto del nuovo stadio empolese.