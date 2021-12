Nuovo Franchi, ok definitivo del governo ai fondi. Lavori al via entro il 2023

Approvato il decreto che assegna i 95 milioni per la riqualificazione dell'impianto

Arrivano ottime notizie per quel che riguarda la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Come riportato dall'ANSA, infatti, il Ministero della Cultura ha approvato il DPCM che assegna in maniera definitiva i 95 milioni destinati all'opera e lo schema di disciplinare per dare il via all'operazione. "Nessun ritardo (che qualcuno aveva ipotizzato) ma scadenze precise fissate da Roma: i lavori dovranno iniziare entro fine 2023, con conclusione entro il 2026". Il Comune di Firenze fa sapere che l'obiettivo è giocare la prima partita della stagione 26-27 nel nuovo impianto. La durata precisa dei lavori verrà resa nota soltanto una volta che sarà noto e approvato il progetto. La Fiorentina si prepara a rinnovare casa...