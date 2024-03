Il ritorno al campo, ma con un posto in meno. Barone e il ricordo in tribuna

Stasera per la prima volta da 5 anni un posto in tribuna d'onore sarà più vuoto del solito. Ma il ricordo di Barone è vivo

La Gazzetta Dello Sport si concentra sul ricordo di Joe Barone in Fiorentina-Milan. Tutti gli occhi stasera saranno fissi su un solo posto, quello in tribuna d'onore. Il posto che era occupato da Joe Barone, e che sarà riempito con una maglia viola con il suo nome inciso. E così sarà, finchè la Fiorentina sarà nelle mani di Commisso nessuno occuperà più quel posto. Il presidente che seguirà la partita dai suoi States, così come la famiglia Barone.