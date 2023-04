Il ritmo viola è sudamericano: lo stato di grazia di Dodo e Nico Gonzalez

Su Il Corriere dello Sport di oggi, un approfondimento su due dei giocatori che stanno più convincendo attualmente in maglia Fiorentina: Dodo e Nico Gonzalez. Per quanto riguarda il primo, il brasiliano è stato il migliore in campo in Fiorentina-Atalanta, ed anche se la fase difensiva è a volte da rivedere, per quanto riguarda quella offensiva il difensore sta convincendo sempre di più. Vero, non ha ancora segnato in maglia viola, ma lo stesso giocatore ha anticipato di aver pensato già all'esultanza con relativo balletto. Inoltre, gode della fiducia di Vincenzo Italiano, il quale lo ha impiegato 2.743 minuti (dato errato in quanto sono 2.964, ndr) di cui 1.936 in campionato (altro dato sbagliato in quanto sono esattamente 2.082, ndr), dandogli sempre più continuità. Spostandoci sull'asse argentino, invece, periodo idilliaco anche per Nico Gonzalez: in Conference League è stato decisivo e convincente, mentre contro l'Atalanta ha lottato ed ha provato la conclusione più volte sfiorando anche la rete. Fino ad ora ha giocato 1783 minuti considerando tutte le competizioni (in realtà sono 1.943 minuti, ndr), segnando 9 gol (4 in campionat0, 4 in Conference e 1 in Coppa Italia). Domani contro il Lech Poznan potrebbe riposare, ma contro il Monza domenica probabilmente sarà ancora una volta il suo turno.