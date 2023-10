Il risveglio di Nzola: lo sblocco psicologico che aspettava la Fiorentina

Il risveglio di Nzola è un’ulteriore iniezione di fiducia per il tecnico e la squadra. L’angolano, bloccato più sotto il profilo psicologico (non segnava da 14 gare) che di gioco

Il risveglio di Nzola è un’ulteriore iniezione di fiducia per il tecnico e la squadra. L’angolano, bloccato più sotto il profilo psicologico (non segnava da 14 gare) che di gioco, adesso può davvero aiutare la Fiorentina a far salire ancor di più il livello di gioco. M’Bala è solo l’ultima delle buone notizie. Adesso la Fiorentina può sperare di aver ritrovato il suo attaccante dal punto di vista psicologico, dimenticando tutte le critiche. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.