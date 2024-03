Il retroscena: “Pradè manda Italiano in tv a fare pace con Juric”

Continuano le ricostruzioni dopo quello visto a fine gara tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Il gestaccio dell'allenatore del Torino non è passato inosservato, anzi. Il tutto sembra essersi risolto con un abbraccio tra i due allenatori, ma sicuramente ci saranno dei provvedimenti. Intanto, secondo Tuttosport, sarebbe stato Daniele Pradè a spingere Vincenzo Italiano ad andare in tv per fare pace con Juric. «Amici come prima», questo è scaturito dall'incontro dei due a Sky Sport, ma sicuramente la cosa non finirà qui. Avrà la peggio l'allenatore del Torino.