Il realismo non sia alibi: di Quarta e Amrabat i duelli chiave

La Nazione si concentra sugli elementi che la Fiorentina dovrà mettere in campo stasera con l’Atalanta. Oltre alla grinta servirà il giusto realismo: essere consci della superiorità dei bergamaschi, senza che possa diventare un alibi. I viola – come riconosciuto da Iachini – dovranno essere ordinati in chiusura, coltivando con pazienza le proprie opportunità. Iachini ha potenziato gli allenamenti tattici, nel tentativo di migliorare la Fiorentina nella lettura delle situazioni più complicate. Quelle a cui sarà esposta contro l’Atalanta che può contare su innumerevoli soluzioni per far male all’avversario di turno. Dagli interpreti tecnici e veloci, come Muriel, alla potenza di Zapata. Senza dimenticare Gosens, praticamente inarrestabile sulla fascia.

La Fiorentina riproporrà il suo 3-5-2 molto ordinato, con Eysseric al posto di Ribery squalificato. Tornerà Amrabat centrale davanti alla difesa, per curare in prima battuta Pasalic, mentre Quarta dovrà occuparsi degli sprint con Muriel, cercando di leggere in anticipo i passaggi. La Fiorentina in questo campionato non ha mai battuto una big al Franchi, Iachini c’è riuscito la scorsa stagione in Coppa Italia proprio contro l’Atalanta. Anche in quella partita, l’Atalanta mostrò una forza superiore, eppure perse.