La probabile formazione: tutto già deciso, anche il vice-Ribery

Date le squalifiche di Ribery e Pulgar, Iachini non ha molte alternative per la sfida di stasera contro l’Atalanta; l’unico vero ballottaggio, semmai, era per la mezza punta, ma tutti i quotidiani in edicola oggi danno in vantaggio Valentin Eysseric su Callejon e Kouamé. Per il resto, con il ritorno al centro di Amrabat e quello sulla sinistra di Biraghi, confermato l’assetto di Genova: Castrovilli e Bonaventura da mezzali, Caceres sulla destra e il trio Milenkovic-Pezzella Quarta davanti a Dragowski.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.