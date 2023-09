Il racconto dell’ultimo giorno di mercato viola: “Jovic era già a Milano”

"Ore 9.00 La notte è trascorsa con la Fiorentina che, fresca di vittoria in Conference lavora su Theate (23) e Demme (31), ma contemporaneamente cerca di capire se e come si possa riaprire Vranckx (20). Soprattutto Theate e Demme sembrano camminare insieme, salteranno entrambi. E con loro anche Vranckx. Intanto continua, febbrile, la trattativa con lo United per Amrabat (27) che ha sempre e solo voluto i Red Devils. (...) Ore 14.10. L’accordo tra Fiorentina e United è totale: 10 milioni il prestito e 20 il riscatto, Amrabat va, in serata supera le visite. (...) Ore 18.00. Il Milan decide di chiamare Jovic e di concludere un’operazione preparata e impostata tempo fa, in attesa del via libero definitivo di Pioli. Certo, sono state provate anche altre piste, magari preferite dall’allenatore, ma sempre con la consapevolezza di poter chiudere in qualsiasi momento con il serbo fuori dai piani della Fiorentina. Non a caso, gli agenti del calciatore erano a Milano già da qualche giorno: pronti a recarsi a Casa Milan solo per le firme e gli scatti ufficiali. Confermata la formula a titolo definitivo, con il calciatore che ha firmato il contratto fino al 2024".