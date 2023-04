Il pullman per Riad parte dal bar Deanna, quello per Praga dal Marisa: è amore!

"C’è chi chiama la radio per sapere se sono già in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia. [...] Ma siccome c’è anche chi chiede come trovare i biglietti per la finale di Supercoppa a Riad, viene il dubbio che stiamo perdendo la testa. In ogni caso è bene precisare che nel gennaio del 2024 il pullman speciale per Riad partirà dal bar Deanna cinque giorni prima dell’evento. All’autogrill di Samarcanda ovest è prevista la prima fermata per rifocillarsi con dimostrazione di pentole a 9,99 euro. Conviene, perché all’autogrill Riad nord le propongono a 999,99. Placcate oro, però. Ne approfittiamo anche per ricordare che il pullman per Praga parte dal Bar Marisa. Sì, è proprio amore. Farfalle nello stomaco, sciarpe al collo e tanta voglia di Fiorentina. [...] Fino a tre mesi fa calcolavamo la distanza dalla zona salvezza e ora siamo in corsa per tutto o quasi. Italiano era diventato uno Stramaccioni qualsiasi (con rispetto parlando) e adesso è un Klopp senza occhiali e cappellino. Cabral era un Tanque Silva meno tecnico e adesso ha numeri non molto distanti da quelli di Oshimen. Benedetta la vita quando ti sorprende".