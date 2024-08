Forse, quando Palladino ha detto di aspettarsi i rinforzi il prima possibile, voleva semplicemente sottolineare il concetto che Brekalo e Kouame non sono esattamente le pedine giusto per il suo gioco. Infine Mandragora. Ritiro in chiaro-scuro. Forse più scuro che chiaro. Per ora è titolare. Per ora. Lo riporta La Nazione.