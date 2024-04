Il piano di Italiano: una squadra in coppa e una in campionato, fino alla fine

Italiano cambia rispetto alla gara di Bergamo. La Fiorentina si divide in due alla ricerca di più punti possibili in campionato e una finale in Conference League

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla formazione. Erano 9 insomma, i cambi rispetto a mercoledì. È questo, ormai, il piano. Una squadra in coppa e una in campionato, cercando di sfruttare un calendario che dopo il tremendo tour de force di marzo e aprile si è fatto teoricamente più agevole. Certo, ciò non significa portarsi le vittorie da casa. Ieri per esempio arrivava un Sassuolo immerso fino al collo nella zona retrocessione e alla disperata ricerca di punti. Una sfida trappola, nella quale il rischio era farsi trovare impreparati sul piano dell’atteggiamento. In realtà da questo punto di vista l’approccio è stato positivo, anche perché fin da subito il Sassuolo si è piantato a protezione della propria area e non si è mosso da lì.