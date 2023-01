Il piano di ACF per Cittadini: uno sguardo al futuro e l’ombra di Milenkovic

La Nazione si sofferma anche sull'operazione che riguarda Cittadini. Il giovane difensore piace non poco alla Fiorentina che vorrebbe puntare su di lui. L'idea sarebbe quella di acquistarlo subito dall'Atalanta, farlo venire a Firenze per crescere in vista della prossima stagione. In questo piano, sarà importante anche il lavoro di Milenkovic che dovrà fargli da punto di riferimento per la sua crescita.