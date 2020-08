Il piano del comune: maxi parcheggio al servizio del Franchi ristrutturato

Un’area commerciale, direzionale e ricettiva intorno allo stadio, verosimilmente al posto dei campini. Con la possibilità, per chi si assumerà l’onere di ristrutturare il Franchi, di costruire nuovi volumi anche in altre zone della città. E oltre alla tramvia, per cui dovrebbero arrivare 260 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dei trasporti, anche i parcheggi saranno fatti con soldi pubblici. Questa l’analisi di Repubblica sul piano comunale riguardo il restyling del Franchi. Palazzo Vecchio sta infatti trattando con le ferrovie un maxi accordo per acquisire una grossa area in via Campo d’Arrigo accanto ai binari e lì realizzare 2-3 mila posti auto a spese del Comune. Tramontata definitamente l’era Mercafir, Nardella vuole convincere Commisso a provarci sulla riqualificazione di Campo di Marte e dello Stadio. Ma la domanda sorge spontanea: dove sorgerà il parcheggio? Palazzo Vecchio ha individuato un’area di proprietà di Fs Sistemi Urbani, ramo immobiliare delle Ferrovie, a Campo d’Arrigo. E’ un’area che aveva anche una capacità edificatoria ampia, 12 mila metri quadrati di residenziale, che il Comune sta tentando di “spostare” in un altro terreno delle Ferrovie, le ex Officine grandi riparazioni dietro la Leopolda.

Parla il Sindaco – “Previsti spazi commerciali dentro e fuori dal Franchi”