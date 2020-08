Nardella vuole ristrutturare il Franchi? Tempi biblici e costi alti

Dario Nardella ripropone con forza il restauro del Franchi (guarda il video qui sopra) ma non sono tutte rose e fiori come mette in evidenza questa mattina Donato Mongatti su ilsitodifirenze.it secondo cui Palazzo Vecchio vorrebbe consentire attraverso il project financing la ristrutturazione del Franchi a spese del Presidente Rocco Commisso garantendo inoltre l’edificazione di strutture extra impianto sportivo dove ora sorgono i cosiddetti “Campini”, il centro di allenamento della Prima Squadra. Gli altri impianti sportivi in concessione del quartiere non sarebbero toccati, mentre il Comune con fondi pubblici, per garantire la mobilità, si occuperebbe di realizzare un grande parcheggio tra via Campo d’Arrigo e la sede ferroviaria, la linea della Tramvia 3.2.2 Campo Marte – Rovezzano e, a seguito dell’ultimazione del Tunnel Alta Velocità, sfrutterebbe i binari di superficie per la cosiddetta ferrovia metropolitana.

Il disegno nelle intenzioni andrebbe sicuramente ad alleviare il caos generato dai mezzi privati in occasione delle partite interne dei gigliati, ma affinché tali infrastrutture possano arrivare ad essere ultimate i tempi sono a dir poco incerti sia per la linea tramviaria che per il Tunnel Alta Velocità ben lontane dall’essere ultimate. Alla necessità di queste due infrastrutture strategiche si dovrebbero sommare il via libera per il parcheggio nell’area di proprietà di FS, oltre i lavori di riqualificazione di Campo di Marte.

Ipotizzando che la mobilità fosse miracolosamente risolta, – prosegue Mongatti – quali costi dovrebbe affrontare Commisso? Dovrà attuare soluzioni ingegneristiche dispendiose e per finire bisogna considerare la tutela del paesaggio.