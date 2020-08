Nardella: “Ok delibera per Campo di Marte, vogliamo agevolare ristrutturazione del Franchi”

Da Palazzo Vecchio, il sindaco Dario Nardella aggiorna la situazione relativa al quartiere di Campo di Marte e parla della questione Artemio Franchi. Queste le sue parole in conferenza stampa: “E’ stata approvata stamattina una delibera di indirizzo per riqualificare la zona di Campo di Marte ed agevolare il restyling del Franchi. Noi stiamo facendo tutto il possibile per creare le condizioni del restyling del Franchi. Faremo un grandissimo parcheggio in zona campo di Marte riqualificando la zona. La zona verde non sarà toccata. Amplieremo inoltre i volumi commerciali inserendo una linea della tramvia. Sono interventi che faremo in ogni caso indipendentemente dalle scelte della Fiorentina. Per quanto riguarda i vincoli del Franchi attendiamo le decisioni politiche riguardo all’emendamento (LEGGI QUI). La strada è una sola, non abbandonare campo di Marte. Il parcheggio a servizio del quartiere sarà realizzato soltanto con soldi pubblici non privati. Gli impianti sportivi di rugby e baseball ed atletica non saranno toccati. Mentre i campini potranno rientrare nel progetto riqualificazione del Franchi. I volumi degli spazi commerciali saranno legati alle esigenze dell’investitore privato. Metteremo a disposizione del privato volumi interni ed esterni al Franchi. L’intenzione è di arrivare a uno stadio che contenga circa 40mila persone”.

**CENTRO SPORTIVO, CI SONO NUOVI INTOPPI