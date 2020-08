Centro Sportivo, ancora intoppi: problemi con i rifiuti nel sottosuolo

Gestione dei rifiuti non autorizzata nell’area del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Questo il possibile reato in conseguenza del quale la Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti. Circa un mese fa sono stati eseguiti dei carotaggi, ma nessun esponente della Fiorentina figura nel registro degli indagati. I funzionai dell’Agenzia Regionale per la Protezione degli Ambienti della Toscana stanno indagando per capire grado di contaminazione e tempo di permanenza dei rifiuti nel terreno. La Fiorentina, dal canto suo, ha subito inviato sul posto il proprio legale e ha nominato anche un archeologo. Non si ipotizzano reati da parte della Fiorentina, è bene precisarlo, ma di sicuro queste indagini rappresentano un altro motivo di rallentamento per la già travagliata odissea del nuovo quartier generale viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

