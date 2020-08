Il Corriere dello Sport scrive che la stagione della Fiorentina inizierà sabato 22 agosto. Quel giorno i giocatori si ritroveranno per cominciare la nuova annata. Il lavoro del gruppo di Iachini verrà svolto al centro sportivo Davide Astori ma la società si riserva la possibilità di continuare gli allenamenti in un mini-raduno che non comporti complicazioni logistiche.

LA SOCIETA’ PROGRAMMA IL MERCATO MA PRIMA BISOGNA VENDERE