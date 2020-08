Il mercato si fa con la cessione di un big: la strategia della Fiorentina

Nonostante Rocco Commisso sia il più ricco fra i proprietari di un club di Serie A (LEGGI QUI), il mercato della Fiorentina si farà con i soldi di una cessione. Secondo Tuttosport sarà il ricavato della vendita di Chiesa o Milenkovic o Castrovilli a finanziare la prossima campagna acquisti. Il primo è il maggior indiziato a partire, il secondo è in fase di stallo come il suo rinnovo mentre il terzo potrebbe addirittura rinnovare. La società intanto è già al lavoro: piacciono il baby Roma Riccardi (LA SCHEDA), il centrocampista dell’Empoli Riccardi e lo svincolato Mandzukic per l’attacco.

