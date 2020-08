Patrimonio personale, Rocco Commisso è il presidente più ricco d’Italia: davanti a Zhang e Berlusconi

E’ il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, il proprietario di una squadra di calcio italiana con il maggior patrimonio personale secondo il Bloomberg Billionaires Index, rilasciato nella giornata di oggi. Commisso, secondo le rilevazioni di Bloomberg, si piazza al 205° posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di 9,05 miliardi di dollari, in aumento di 1,98 miliardi rispetto ad un anno fa. Tra i proprietari di squadre di calcio italiane, il patron della Fiorentina, precede il numero uno del gruppo Suning, Zhang Jindong, 259° con una patrimonio stimato in 7,52 miliardi, cui fa capo il controllo dell’Inter, e l’ex presidente del Milan (oggi proprietario del Monza), Silvio Berlusconi, 278° con un patrimonio stimato in 7,05 miliardi di dollari.

