Il piano B di Palazzo Vecchio: impegno della Fiorentina a completare il Franchi

Lo stop arrivato dall’Europa - scrive il Corriere Fiorentino - se da una parte rischia di essere una bomba a orologeria per Dario Nardella che su questa operazione ha scommesso tutto, non può certo far felice la società viola che, non è un mistero, ha più volte ribadito come un impianto moderno sia indispensabile e che non imputa al primo cittadino le difficoltà emerse negli ultimi giorni. Per questo tra i piani B (che al momento sono solo embrionali) che Palazzo Vecchio si trova costretto a valutare, c’è anche quella di un impegno della Fiorentina sul completamento dell’opera per ovviare alla possibile mancanza dei 55 milioni ad ora bloccati dall’Europa.