La Gazzetta dello Sportsottolinea il peso di Roma-Fiorentina. Intanto, alla sua terza stagione viola, Italiano è lì che lotta con le grandi e in questa sfida potrebbe soffiare a Mou la zona Champions. Una sfida a tutto campo, per la posta in palio, per le diverse filosofie, per il santone contro il nuovo che avanza. Ci sarà da divertirsi.