Il peso di Rodriguez sulla trattativa tra Brekalo e la Dinamo Zagabria

L’accordo con la Dinamo è fatto per un prestito secco a poco meno di 500 mila euro, ma i viola non possono mollarlo senza aver prima preso il sostituto

L'affare Fiorentina-Brian Rodriguez non si farà. Per questo, ed è già la seconda volta che succede, lo stesso Josip Brekalo ha dovuto rimandare la sua partenza verso Zagabria.L’accordo con la Dinamo è fatto per un prestito secco a poco meno di 500 mila euro, ma i viola non possono mollarlo senza aver prima preso il sostituto. In più, da ieri l’allenatore della Dinamo (che aveva chiesto Brekalo) è a serio rischio: il trasferimento insomma può saltare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.