Il percorso della Fiorentina vale gloria…e milioni! Gli introiti viola

La Nazione fa il punto sugli incassi in casa Fiorentina con la Conference League. Per ogni partita della fase a gironi, l’Uefa ha assegnato dei premi in base alle prestazioni, ovvero 500mila euro a vittoria e 166mila euro per ogni pareggio. Nel caso della Fiorentina quindi, i bonus ammontano a 2,16 milioni per le vittorie contro gli Hearts (andata e ritorno), Istanbul Basaksehir e Riga al ritorno, e il pareggio, sempre col Riga, all’andata. A questi si vanno ad aggiungere 325mila euro per il secondo piazzamento nel girone. Arrivando al percorso ad eliminazione diretta, i viola hanno incassato 300mila euro per la qualificazione agli spareggi col Braga, 600mila euro per l’accesso agli ottavi col Sivasspor, 1 milione di euro per i quarti col Lech Poznan e 2 milioni per la semifinale col Basilea. Dopo la notte di Basilea poi, il club di Commisso ha guadagnato altri 3 milioni per essere arrivata in fondo alla competizione. Contando che, in caso di vittoria della coppa, l’Uefa elargirà altri 2 milioni di euro, il bottino finale potrebbe arrivare a 14,33 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli incassi della biglietteria, quelli del market pool (redistribuzione dei diritti televisivi) e quelli derivanti dal ranking Uefa decennale. Ricavi niente male per essere la terza competizione europea (IL CONTO COMPLETO)