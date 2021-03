Il percorso a ostacoli di Prandelli: un girone dopo, le stesse difficoltà

La gara di andata con il Benevento segnò l’inizio del Prandelli bis. Un girone dopo, gli obiettivi per i quali era stato richiamato sulla panchina viola non sono stati centrati. L’allenatore ha scelto gli uomini con cui lottare fino alla fine, ma anche accantonato alcune modifiche, come la difesa a quattro e l’inserimento di Callejon. I numeri del Prandelli bis racchiudono tutte le difficoltà e i timori viola: 4 vittorie in 19 giornate, media di 0,95 punti a partita, appena 19 gol segnati. Otto da Vlahovic: il più grande merito dell’allenatore è aver sgrezzato il serbo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

