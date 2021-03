Gol e contratto, la doppia scommessa di Vlahovic: la Fiorentina vuole blindarlo

Su La Nazione si parla di Dusan Vlahovic. Il centravanti classe 2000 contro il Benevento vuole segnare almeno una rete per toccare, e magari superare, quota dieci reti in campionato. Motivazione personale e esigenza di squadra per raggiungere la salvezza il prima possibile. C’è poi il tema contratto, in scadenza nel giugno 2023. Una volta che Commisso tornerà in Italia, l’attaccante potrebbe essere convocato per accendere la trattativa del rinnovo. Vlahovic si sente un figlio della Fiorentina, il club lo ritiene fondamentale per il rilancio. Con Dusan al sicuro dalle tentazioni di mercato, i viola avrebbero già in casa e blindato il suo numero 9.

LEGGI ANCHE – Ribery prepara il rientro. Una buona notizia (anche) per Vlahovic