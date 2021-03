Ribery prepara il rientro. Una buona notizia (anche) per Vlahovic

Ribery è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo aver sofferto in tribuna per il turno di squalifica contro il Parma, Franck con il Benevento sarà di nuovo a disposizione. Ribery è un campione e ora ai viola serve la sua classe. Si perché Franck è uno che può anche vincere le partite da solo. La gara con il Benevento è un altro spartiacque: ora non si può più sbagliare perchè la classifica piange e la Fiorentina non può stare tranquilla.

Ribery può essere l’arma giusta per la Fiorentina. Le sue accelerazioni, le sue percussioni potrebbero creare occasioni da gol anche per Vlahovic, che è a digiuno da tre partite nonostante sia il capocannoniere viola con nove gol. Franck ha già fatto 5 assist in campionato. Da qui alla fine mancano 12 partite e vorrebbe lasciare il segno. Anche perché questa, ricorda Repubblica Firenze in edicola oggi, potrebbe essere anche la sua ultima stagione in maglia viola.

LEGGI ANCHE: Calendario Fiorentina – Trasferta a Benevento, poi arriva il Milan