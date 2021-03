Società e proprietà, fin qui, hanno fatto muro attorno all’allenatore: nessuno vuole pensare al peggio, la via scelta è quella del pensare positivo, allontanando in ogni modo i cattivi pensieri. Ma Prandelli, che il calcio lo conosce meglio di tutti, sa bene che gli allenatori sono sempre a rischio. E la Fiorentina, a libro paga, ne ha altri due oltre a Cesare: Montella e Iachini, che la passata stagione fu chiamato proprio per cancellare lo spettro di una retrocessione. Ma per il momento, riporta Stadio oggi in edicola, non è stato allertato nessuno e val bene precisarlo: la squadra ha il dovere morale di dare una risposta concreta sul campo.

LEGGI ANCHE: Prandelli, a Benevento caccia al tris dopo le vittorie con Crotone e Spezia