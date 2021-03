Prandelli, a Benevento caccia al tris dopo le vittorie con Crotone e Spezia

Domani a Benevento la Fiorentina deve sovvertire tutte le regole: regalarsi un successo significherebbe dare intanto una spallata alla paura, allontanare almeno per un po’ il nero dall’orizzonte. Ne ha bisogno la squadra e ne ha bisogno Cesare Prandelli che in 19 partite ha messo insieme solo 18 punti, con una media complessiva di 0,95 a partita. Il tecnico di Orzinuovi, infatti, pur nella difficoltà di una squadra che ha perso sei delle ultime otto trasferte, ha comunque interrotto la maledizione del tabù della vittoria che mancava contro le neopromosse. Contro Crotone e Spezia, i due faccia a faccia cronologicamente più recenti, sono arrivati due successi. Calare il tris domani, si legge sull’edizione di Stadio in edicola oggi, permetterebbe di guardare al prossimo impegno, col Milan, con un pizzico di apprensione in meno.

