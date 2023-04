Il pari non scoraggia i tifosi viola: corsa alla biglietteria a fine gara

Come scrive oggi La Repubblica, rimane l’amaro in bocca ai gigliati in seguito a Fiorentina-Spezia, con i viola che ci hanno provato in tutti i modi, colpendo anche una traversa con Cabral in rovesciata ed un palo con Brekalo dopo appena trenta secondi dal suo ingresso in campo, ma che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 con i liguri. Anche perché lo Spezia ha giocato e ci ha provato, trovando uno Nzola in gran forma, e delle ripartenze che hanno fatto male alla Fiorentina. Soprattutto, il punto ottenuto dalla squadra di Semplici consente allo Spezia di rimanere a distanza dalla zona retrocessione. Niente record dunque per i viola ma un pari che non cancella quanto di buono fatto negli ultimi due mesi, tanto che anche il presidente Commisso a fine partita ha chiamato dagli Stati Uniti la squadra per ringraziare tutti per l’impegno messo in campo anche contro i liguri, mandando un saluto e un augurio di buona Pasqua anche ai tifosi viola. In tanti, dopo il match, si sono riversati poi alla biglietteria per acquistare il doppio tagliando per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e per i quarti di ritorno di Conference League. Un pacchetto che mette in palio anche i due eventuali accessi ai turni successivi, coi tifosi che incrociano le dita. In settimana la sfida al Lech Poznan, in Polonia, poi quella di lunedì 17 all’Atalanta. Il mese decisivo è appena cominciato e la Fiorentina è ancora in pista per tutte le competizioni.