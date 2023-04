Fiorentina, sfumano il record e l’imbattibilità. Semplici rovina la festa

La Fiorentina non riesce nell'impresa di portare a casa il record dei 10 successi consecutivi e si fa bloccare in casa dallo Spezia LEGGI QUI LE PAGELLE DI FIORENTINA-SPEZIA. Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine lo stop casalingo della squadra di Vincenzo Italiano, affermando che comunque i gigliati sono sembrati determinati nei 90 minuti nei quali hanno manifestato un buon gioco e diverse occasioni (19 tiri contro i 4 degli ospiti). In mezzo uno Spezia arrivato al Franchi con l'obiettivo di portare a casa un punto importantissimo per proseguire nella corsa-salvezza (obiettivo centrato e per i bianconeri a Firenze non accadeva dal 1938), ed un Semplici che sa come si rovinano le feste alla sua squadra del cuore dato che già nell’aprile 2018 il tecnico (allora alla guida della Spal) aveva fermato la rincorsa dei viola di Pioli, stoppati sullo 0-0 dopo sei successi di fila. Viola colpevoli comunque sul gol di Nzola, il quale si è bevuto Igor troppo facilmente su un rinvio che sembrava innocuo di Dragowski, depositando in rete il suo 15° sigillo stagionale: un dispiacere per la truppa di Italiano, che ha interrotto un'imbattibilità di 357’.